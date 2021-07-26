傳《台蘋》再裁員涉200人　工會促「壹身蟻」葉一堅出面處理

台媒周一（26日）引述知情人士指，台灣《蘋果新聞網》員工當天接獲資方計劃再度裁員的消息，人數更達200人。台灣《蘋果日報》工會同日發聲明證實，已接獲資方通知將再次裁員，多部門裁員幅度達3成至5成不等，詳細方案將於本月30日公布，員工則於今年9月30日離職；工會對此表示強烈譴責，更要求身在台灣、「壹身蟻」的壹傳媒主席葉一堅出面處理。

聲明指，資方先是今年5月未依法定程序解僱300多名員工，但這宗勞資爭議未解，資方又再大規模裁員，直斥資方是「一再凌遲」員工。工會促請資方在新一輪裁員行動中，務必遵守《勞基法》與《大量解僱勞工保護法》相關規定，也籲請台灣的勞動部及台北市勞動局依法監督，避免勞工權益受損。

聲明又指，台北市勞動局周一就首輪裁員行動舉行第3次強制協商會議，資方聲稱因董事會不同意，故不願依法支付員工足額預告工資（代通知金），導致雙方再度未能達成共識。工會代表律師批評資方缺乏誠意，警告如進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機。公司代表則表示，願意再研究方案，雙方暫定本月30日舉行第4次協商會議。

工會透露，台灣《蘋果新聞網》執行長吳玉愛曾在會中表明，自己沒權力決定裁員或交易，裁員計劃是由身在獄中的香港壹傳媒前行政總裁張劍虹與台灣《蘋果日報》前社長陳裕鑫決定和執行，因此工會呼籲陳裕鑫及葉一堅出面處理此事。

台媒則引述知情人士指，台蘋交易案目前仍停擺，原本在接洽的醫美集團愛爾麗雖有意收購，但仍在向外「募款」找有意願合資的企業；再度大規模裁員也是為了符合交易案的成本要求，若是最終勞資未能達成共識，台蘋「不可能賣出去了！」