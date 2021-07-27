高三學生奪奧數金牌　全球唯一滿分參賽者

第62屆國際數學奧林匹克（IMO）比賽成績上周五（23日）出爐，中國隊的6名選手全部獲得金牌，為國家奪得第22次世界第一。其中，上海華東師範大學第二附屬中學的高三學生王一川，是本次大賽唯一的滿分參賽者。

內媒周一（26日）報道，是次比賽有107個國家與地區參與，總共有619名參賽者。據悉，是次比賽共6條大題，每題7分，滿分42分。比賽分作2天進行，每天4至5小時，首天完成前3題，次天完成後3題。王一川的教練唐立華表示，今年的6條題目依次涉及數論、代數、幾何、組合、代數，題目難度可謂歷屆最難，這塊滿分金牌實屬不易取得。

唐立華又透露，王一川早在高二時就已獲清華大學保送取錄的資格，但他為了學校榮譽，及希望證明自己的數學能力，因而留在中學繼續參賽。

王一川表示，其致勝之道在於嚴格執行學習規劃，每天定時定量做題，讓自己始終保持比賽的狀態；又指自己從小就很喜歡數學，小學開始學習奧數。在疫情期間，他每天找教練出題練習，讓自己的解題能力大大提升，明顯高出其他同年的參賽選手。因此，在家長、老師及同學的眼中，王一川對數學的熱愛是近乎癡迷的專注。

王一川續指，在唐立華及其他競賽教練的悉心指導下，他才能取得如此優異的成績，是得益於所屬中學的良好培養機制。目前，作為應屆高三畢業生的王一川，將以清華大學保送生身份，入讀計數機類的專業學系。