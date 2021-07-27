誤把外籍勞工當獵物槍斃　原住民漢被控

台灣南投縣仁愛鄉上周六（24日）晚11時半左右發生致命槍殺案，23歲楊姓原住民男子與友人在武界壩附近以自製獵槍狩獵，誤把1名越南籍勞工當作是黃麂擊斃。與死者同行的斐姓男子翌日（25日）下午2時多報案，仁愛警分局員警介入調查，將楊男依過失致死等罪諭知，准以3萬元新台幣（約8,400港元）保釋候查。

台媒周一（26日）報道，當時4名非法逗留台灣的越南籍勞工，在森林摸黑盜採扁柏及檜木樹瘤等珍貴木材。槍擊案發生後，另外2人逃跑，死者堂哥裴男周日報警求助，警方隨他至案發現場勘查，發現遭人擊斃的28歲張男。裴男供稱，他們4人多天前偷偷前往仁愛鄉盜伐林木，當晚各自背負木材下山，行經案發地點時突然聽到一聲槍聲，張男便大叫倒地，其餘3人則在驚嚇之際跳之夭夭。自己因不忍親戚客死異鄉，於是報案。

警方發現死者身上背負盜採而來的41.2公斤扁柏及檜木瘤，腹部有一處槍傷，立即通知鑑證人員到場採證，並報請檢察官指揮偵辦。警方循線逮捕疑兇楊男，在其住處搜出1把獵槍及27顆鋼珠等證物，並送他至南投地方檢察署偵辦。楊男辯稱，事發當晚發現遠方有反光及動靜，認為是黃麂出沒，於是開槍射擊。後來發現叢林內再無動靜，覺得沒打中獵物，便悻悻離開，沒想到竟然誤殺途人，絕非故意為之。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢察官周一日率同法醫檢驗，並決定翌日（27日）解剖釐清死因。目前，專案小組仍在擴大調查，持續追緝在逃的另外2名越籍勞工。