14歲女童成績欠佳怕受責　扮被綁架嚇家人

四川省巴中市近日發生一宗「綁架」鬧劇，化成派出所接到轄區居民周女士（化名）報警求助，指自己14歲的孫女被人綁架。經警方調查後，發現所謂「綁架」只是孫女自導自演的惡作劇。

內媒周一（26日）報道，周女士當日早上在孫女上學後，於家中抽屜裏發現一張紙條，內容指其孫女已被綁架，寫道：「你們要想見到她，立即準備1,000元（人民幣，約1,200港元）」。周女士隨即致電學校查詢，得知孫女果真未有回校，情急下趕緊報警求助。

派出所所長岳兵表示，警方發現綁匪留下的紙條十分可疑，其中的措詞較為幼稚，如同小孩在宣洩心中不滿，因此初步判斷為一場惡作劇。警方翻查附近的閉路電視片段，發現周女士孫女在早上出門上學後，便立即折返住處，然後就沒再度出現過，因此認為女童很大機會躲進了本身租住的大樓，遂展開搜尋行動，終在翌日凌晨6時左右找得女童。

民警調查得知，原來女童因學業成績不理想，擔心被家人責罵，因此自導自演出這場鬧劇，意旨嚇嚇家長，分散視線。事後，民警對除了對女童認真說教，又提醒其家長要多與孩子交流溝通，才能處理好親子關係。