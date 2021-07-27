面對颱風屹立不倒　小樹被網民命名「樹堅強」

颱風「煙花」來襲，「上海寶山」微信號周日（25日）在上海市寶山區吳淞砲台灣濕地公園的江岸觀景台架設攝錄機，全程直播現場情況。直播畫面中，有一棵小樹在狂風巨浪中依然屹立不倒，引來網民熱議，並稱之為「樹堅強」。

內媒周一（26日）報道，寶山區綠化建管中心公園科科長朱奇峰表示，工作人員當日早上曾到現場查看，發現小樹仍扎根於江邊的石頭縫隙中，頑強地立在江面。朱又指，園方不會對小樹做加固處理，務求讓其不受人為干預，自然生長。

朱奇峰稱，「樹堅強」是一棵生長了7至8年的野生楓楊樹，雖然看上去弱不經風，但此樹種的柔韌性好、根莖發達，故能穩紮在石區上。朱續指，園區原本從沒在這片區域種過樹木，因此小樹很可能是由長江江水沖來，或是由鳥類飛過掉落的種子長成。他表示，園方也沒想到一棵小樹也能在艱苦的環境中生存下來，可見其適應力極強。

朱奇峰表示，考慮到江邊風力較大，存在危險隱患，園方早在上周六（24日）中午就對沿江區域進行封閉，遊客不得入內。有網民就表示：「颱風過後一定要來看這棵小樹」、「哇，這棵小樹還在呀，堅挺得很呢！」