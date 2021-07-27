資深郵差為愛兒派件　親手送上北大錄取通知書

海南省海口市男子盧志強當郵差30年，每年7、8月都會將大量大學錄取通知書送到考生手上，看見別人一家開心的樣子，既高興又羨慕。在本周日（25日）上午，他派送一封來自北京大學元培學院的錄取通知書卻別有意義，因為收件人正是他的兒子盧海山。

當日上午在中國郵政海口市分公司振興營站點，站長李世杰看到一封寄自北大招生辦的信件，收件人是盧海山，便立即安排盧志強負責派送。當時盧男第一時間以手機通知妻子消息，同時小心翼翼地將信件放進郵包趕緊出發送信。

盧男於10分鐘後抵達家門，先按流程查驗兒子身份證和准考證後，才把信件鄭重交到兒子手中。之後一家三口便一同打開郵件，在參照「京師大學堂」牌匾設計的淺黃色通知書上，端正地寫着「盧海山同學，我校決定錄取你入元培學院（系）專業學習」，三人隨即相擁慶祝。

跟妻子同樣當郵差的盧志強坦言，由於工作繁重，在兒子學習上幫不上甚麼忙。兒子唸小學時，接送和午飯全賴祖父母。到了中學兒子寄宿，父母更不用操心。母親王金連表示，兒子作息規律，每天6時半起床，11時半前入睡，基本不開夜車。盧海山則指自己學習的秘訣在於喜歡獨立思考，入讀北大後，頭一年會接受通識培訓，未來可能繼續攻讀數學，也可能選擇跟數學相關的電腦或金融學科。