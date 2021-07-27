美軍官傳亮相台軍教電視節目　突破兩地交往形式

二次世界大戰期間，中華民國與美國組成共同抗日的「飛虎隊」。台媒周二（27日）報道，今年是飛虎隊成立80周年紀念，台國防部將史上首次邀請美方現役軍官，於台軍軍事教育電視節目「莒光園地」亮相。台國防部回應查詢時，僅低調表示將邀請與主題相關人士對談，未否認消息。

報道指，將於台軍節目亮相的美軍軍官，是美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組組長葛沛迪（Brady Crosier）上校。據知，葛沛迪在台行動和言論均需經美國國務院核准，這次是美國務院今年4月發表最新「對台交往準則」後，台美官式交往鬆綁的體現。過去因應台美軍事合作屬敏感事務，從未有美軍出現在台軍公開宣傳的場合。如葛沛迪這次順利在「莒光園地」亮相，將是台美軍事合作形式上的突破。

為紀念飛虎隊成立，台空軍原計劃於8月中旬在花蓮舉行慶祝活動及文物歷史資料展覽，並邀請美國在台協會官員與飛虎隊後代赴台，但因新冠疫情影響，台方改為製作紀念特輯於周五（29日）在「莒光園地」首播，並邀請葛沛迪代表美方介紹飛虎隊事迹，同時說明印太區域情勢與台美軍事合作的重要性。