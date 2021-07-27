內地昨增71宗新冠確診　南京機場爆疫累計101人感染

國家衞健委周二（27日）公布，前一日內地新增71宗新冠肺炎確診病例。其中江蘇再多31宗本地確診病例，新增病例一連兩日達雙位數。南京祿口機場疫情持續擴大，傳播鏈已涉及5省9市，感染人數累計有101人。

過去一日新增40宗境外輸入確診病例，分別為雲南19宗，廣東13宗，上海4宗，江蘇3宗，四川1宗。同日新增20宗無症狀感染個案，其中境外輸入有17宗，3宗為來自遼寧的本地個案。至今內地累計92,676人確診，病死人數維持4,636人。

江蘇新增本地確診病例全部由南京報告，其中7人由無症狀感染轉確診。遼寧大連市周一（26日）對途經南京祿口機場人士主動篩查時，檢測後發現3人受感染，經專家評估確定為無症狀感染者，正接受隔離醫學觀察。內媒報道，他們在本月17日至25日期間，曾乘坐4次航班到過5省，並曾在南京祿口機場停留約2小時。

南京祿口機場自上周二（20日）出現9宗感染個案以來，截至周一凌晨零時，已累計報告88宗本地感染個案，當中75人確診，13人為無症狀；加上關聯感染者共13人，分別出現在遼寧瀋陽和大連、安徽馬鞍山市和縣及蕪湖、廣東中山和珠海、四川綿陽市、江蘇宿遷市泗陽縣。