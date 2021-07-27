劉鶴堅決支持中小企業發展　強調「專精特新」

全國「專精特新」中小企業高峰論壇周二（27日）上午在湖南長沙舉行，國務院副總理劉鶴透過網上致詞時表示，中小企業好，中國經濟才會好。中小企業是市場的主體，是保就業的主力軍。一個普遍的規律是，中小企業發展得好的地方，經濟都很好。充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是中國經濟韌性最重要的保障。因此，要堅決支持中小企業的發展。

劉鶴稱，「專精特新」的靈魂是創新。中國經濟發展到當前這個階段，科技創新既是發展問題、更是生存問題。強調「專精特新」，就是要鼓勵創新，做到專業化、精細化、特色化。各位企業家要以「專精特新」為方向，聚焦主業、苦練內功、強化創新，把企業打造成為掌握獨門絕技的「單打冠軍」或者「配套專家」。

此外，他指要為中小企業發展創造良好環境。企業家精神就像魚一樣，水溫合適，魚就會游過來。要真正提高服務意識和服務能力，創造良好的營商環境，培育和扶持「專精特新」企業。資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

他強調，實現高質量發展，必須堅持社會主義初級階段的基本經濟制度，堅定不移貫徹「兩個毫不動搖」，充分發揮國有經濟的作用，大力鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅定保護產權和知識產權，堅持市場化、法治化、國際化方向，創造良好的營商環境。在新的發展階段，統籌發展與安全的關係，目的是保護公平競爭，促進資本健康有序發展，保護消費者利益，更好服務於構建新發展格局，客觀上也為廣大中小企業創造了良好發展環境。