捷克對台捐3萬劑疫苗　兩地駐美大使切磋廚藝

捷克政府於當地時間周一（26日）下午經內閣會議討論並決定，將對包括台灣在內的12個國家或地區捐出新冠疫苗。該國衞生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）事後在記者會宣布，台灣將獲3萬劑疫苗。台外交部周二（27日）對此表示感謝，又指這是兩地真摯友誼的最佳寫照。

渥伊泰赫表示，這次捷克對東歐、巴爾幹半島及亞洲等國家或地區共捐出240萬劑疫苗，是配合較早前歐盟國家聯手捐贈1億劑疫苗給第三國的約定。據台媒報道，這次捷克對台捐贈疫苗的幕後推手，包括去年曾訪問台灣的捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）和布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）等親台人士。

台外交部周二表示，捷克政府、國會及民間適時伸出援手，展現對台灣的真誠友誼及溫暖關懷，令台灣政府與人民動容。去年4月1日，雙方簽署「台捷防疫合作聯合聲明」，不僅交流防疫經驗，也就防疫物資建立密切合作，台灣陸續對捷克捐贈過百萬個口罩及口罩機等防疫醫療物資。如今捷克是除了立陶宛、斯洛伐克以外，第三個歐盟成員國宣布對台捐贈疫苗。外交部已指示駐捷克代表處與當地政府相關部門密切聯繫，妥善安排運送疫苗的各項工作。

另一方面，台灣駐美代表處周二於社交網Twitter上傳影片，展示推動美食外交。影片中，台駐美代表蕭美琴與捷克駐美大使柯蒙尼契克（Hynek Kmonicek）切磋廚藝。駐美處表示，台灣與捷克雖相隔9,000多公里，卻擁有相似歷史記憶，曾反抗威權，走過爭取民主自由的艱辛道路。