煙花減弱為熱帶風暴　未來數天橫過華東內陸

颱風「煙花」周日及周一（25及26日）兩度在浙江省登陸後，周二（27日）繼續北上，已減弱為熱帶風暴。周一早上8時至周二早上6時，浙江中北部、安徽南部、江蘇中南部、山東東南部等地出現暴雨或大暴雨。煙花會在未來數天橫過華東內陸，並逐漸減弱，上海港已恢復碼頭貨櫃作業。

浙江杭州、湖州、紹興局部地區過去一天錄得200至225毫米雨量，浙江中北部和東部沿海、上海、江蘇東部沿海、安徽中南部出現8至9級陣風，浙江東部沿海島嶼則有10至11級。北京、天津和河北北部、內蒙古東部、黑龍江西部、吉林西部、陝西南部、重慶北部、四川等地部分地區出現暴雨，北京東北部、河北承德和唐山、四川雅安和樂山等局部地區最多亦錄得逾200毫米雨量。

煙花周二清晨5時位於江蘇省宜興市境內，外圍最大風力有8級，中心最低氣壓為985百帕。中央氣象台當日繼續發布颱風藍色預警及暴雨黃色預警，預計煙花將先以時速10公里左右向西北偏北方向移動，周三（28日）以後將轉向東北方向，強度逐漸減弱，但仍可能引起山洪內澇等。內蒙古東北部、華北北部和東部、黑龍江西部、西北地區東部以及川西高原、雲南南部等地，未來3天有大雨或暴雨，局部地區有雷暴大風和冰雹等強對流天氣。