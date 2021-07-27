新冠疫情警戒今降至二級　重開場所現人潮

台灣周二（27日）正式由新冠疫情三級警戒降至二級，室內外集會人數放寬，幼兒園、美容按摩、宗教場所等亦獲准開放。多個景點及場所當日出現人潮，彰化縣的鹿港天后宮和龍山寺重新開放入廟參拜，新北市的蘆洲湧蓮寺一早湧現不少信眾。新北市長侯友宜表示，若出現報復性出遊，造成交通量劇增，將對疫情構成嚴重挑戰。

新北市民進入蘆洲湧蓮寺仍要戴口罩、實名登記及用酒精消毒。有信眾開心表示，可以捻香參拜，感覺跟神明親近多了；亦有人稱，希望佛祖保佑，讓疫情趕快過去。該市金山區為旅遊熱門景區，為免放寬措施造成防疫破口，部分景點仍持續關閉至下月9日，包括多個溫泉公共浴室、市民活動中心等。金山區長廖武輝呼籲，宗教場所及集會活動遵守防疫規定。

侯友宜周二早上參加有關道路安全的視像會議時表示，人潮車流變動的幅度是防疫觀察指標之一，本周是重要觀察期，若是出現報復性出遊，造成交通量劇增，將為疫情帶來嚴重挑戰。他呼籲民眾把防疫放在第一，不要鬆懈。

另在高雄市，澄清湖風景區周二起至下月9日維持有條件開放，室內遊客中心、蔣公行館澂清樓、戶外泡茶及燒烤區仍暫停開放，但短短6小時已吸引1,170人入園，甚至有遊客違規就地野餐。管理處表示，園區禁止野餐、露營、邊走邊吃，已加強勸導改善，要求民眾遵守防疫規定。