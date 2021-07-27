殲11B罕見掛電子戰吊艙　實戰意味濃

解放軍北部戰區空軍航空兵某旅日前組織多機種空戰強攻訓練，多型戰機均攜帶電子戰吊艙參加演訓。期間，殲11B在空戰訓練時更罕見掛載一個電子戰吊艙。有報道稱，空軍訓練中頻繁出現電戰吊艙的身影，不僅意味着中國的軍事透明度不斷提升，也標誌着軍隊的訓練更貼近實戰。

內地軍方媒體上周六（24日）報道，該次空軍航空兵訓練目的，是磨練指揮員對多機型的指揮能力，並提升不同機型機師之間協同能力。報道中顯示殲10B和殲11B的訓練畫面，其中後者除掛載了兩枚霹靂8訓練彈外，右翼下方更掛載了一個長條形的電子戰吊艙，疑為2016年珠海航展上曾公開展示的KG600自衞干擾吊艙。據稱，該型吊艙能攔截敵機雷達和地對空導彈的訊號，干擾敵機制導作戰，以提高本機的生存能力。

報道指出，殲11B本身在機翼兩側已安裝了兩台巨大的自衞干擾吊艙，如加裝了上述電子戰吊艙後，其干擾覆蓋頻率將更大，可以適應更廣闊的作戰範圍。電子戰吊艙在任何國家均屬高度機密，解放軍航空兵部隊在日常例行訓練中，都不會掛載電子對抗設備，只有實戰意味較強的演訓任務中才會出現。

另於北部戰區海軍航空兵近期組織的跨晝夜飛行訓練中，參演的殲轟7「飛豹」戰鬥轟炸機戰也攜帶了兩個巨大的電子戰吊艙；吊艙頭尾上翹呈黑色，下方有多根巨大的天線。報道稱，在解放軍的作戰體系中，配備電子戰吊艙的殲轟7，成為了開闢電磁通道的先鋒戰機。