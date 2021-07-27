台第二核電廠2號機突停　恐影響供電

台灣位於新北市的第二核能發電廠（簡稱核二廠），周二（27日）上午傳出2號機組緊急停機狀況。原子能委員會表示，因主蒸汽隔離閥關閉，繼而引發反應器安全停機。負責營運的台灣電力公司表示，核能機組要恢復滿載需時3天，供電燈號可能亮出「吃緊」的黃燈，幸水力發電正常，仍可穩定供電。

台電表示，第二核能發電廠2號機組在周二上午6時33分跳機，目前是安全停機的情況，待找出故障原因後，就會按照標準作業程序恢復。原子能委員會表示，2號機組原本滿載運轉中，因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，控制棒已全入，反應器安全停機。1號機組日前則因燃料池爆滿，被迫提前停機到進入退役階段。

針對供電情況，台電發言人張廷抒表示沒有問題，因目前沒有旱情，水力可發電，且大型機組都已完成歲修，回歸供電行列，周二仍可穩定供電。台電官網顯示，周二最大供電能力達4,216萬千瓦，比預估最高用電3,830萬千瓦備轉容量率超過10%，仍是供電充裕的綠燈。但夜間尖峰供電影響會較大，估計備轉容量率會降到7至8%，可能會亮起黃燈。