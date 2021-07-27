台增17宗新冠確診　58.2萬劑疫苗今運抵

台灣新冠疫情警戒級別降至二級首日，周二（27日）新增17宗新冠肺炎確診個案，其中16宗屬本地感染，另增一宗疫歿個案。第4輪疫苗接種意願登記及預約已開放，今次將包括台灣自行研發及生產的高端疫苗。中央流行疫情指揮中心表示，約58.2萬劑英國阿斯利康疫苗會在下午運抵。

指揮官陳時中公布，新增11男5女確診新冠肺炎，年齡介乎30多歲至60多歲，其中7人為居家隔離或隔離期滿後接受檢測發現感染，4宗感染源頭不明，正進行疫情調查。個案分布以桃園有6宗最多，其次是台北錄得5宗。

新增的疫歿者為70多歲男性，有慢性病史，於5月31日確診，到上周六（24日）死亡。另新增一宗境外輸入個案，是一名周日（25日）由美國入境的10多歲台灣青年，入境時無症狀，並持有3日內無確診證明，機上前後排共6名乘客需要居家隔離。

陳時中又表示，台灣去年向英國藥廠阿斯利康訂購的1,000萬劑疫苗中，再有58.2劑於周二下午抵台，合共已有188.5劑到貨。台灣周一（26日）起至周四（29日）開放新一輪疫苗預約，高端疫苗首開放予20歲以上人士登記接種，陳時中強調，指揮中心處理完上一輪疫苗登記，才逐步安排今次登記的民眾接種，並要待疫苗供應量等資訊確認後，才能訂明開放施打日期，料由周五（30日）至下月6日。