洪水湧入鄭州地鐵增至14死　市民到車站獻花

河南省鄭州市日前暴雨成災，至今造成至少69人死亡。其中，鄭州地鐵5號線一列車上周二（20日）於沙口路站至海灘寺站區間行駛期間，洪水湧入車廂，共造成14人死亡。周一（26日）是事故死難者頭七，當地不少市民前往沙口路站出口擺放鮮花悼念。

鄭州市防汛抗旱指揮部周二公布地鐵5號線事故的死難者名單，包括3男11女，年齡介乎20至51歲。公布指出，上周二暴雨導致該地鐵線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水，下午6時許積水沖毀出入場線擋水牆進入正線區間，導致一列車被洪水圍困，造成12名乘客遇難。現場開展排水搜救後，分別於上周六（24日）下午2時和周日（25日）上午6時半，再發現2名遇難者遺體。

救援人員周一再次對5號線相關區間開展多輪搜尋，目前未發現新的死傷者。鄭州市已對遇難者第一時間完成身份確認，並通知家屬，在充分溝通的基礎上，全面進行各項善後工作。鄭州地鐵公司正全力搶修路線，在確保安全前提下，力爭早日恢復營運。

沙口路站B1出口周一不斷有市民前往悼念死難者，有人更帶着孩子獻花。前往獻花的市民李女士，在花中放有卡片寫上「願一路走好，天堂沒有洪水，安息」。她表示，自己也是一名母親，當知道死難者中有女性，孩子失去母親，就忍不住哭起來。