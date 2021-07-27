研究顯示接種第3劑科興疫苗　抗體水平增逾3倍

中國科興控股生物技術有限公司周一（26日）公布了去年5月在江蘇啟動的研究結果，顯示在接種第3劑科興疫苗後，人體中和抗體水平增加3至5倍，且第3劑與第2劑間隔時間愈長，增長倍數愈高，接種者均未出現相關的嚴重不良反應。

此次研究分為雙盲、隨機、安慰劑對照實驗，受試者年齡介乎18至59歲，共有271人獲納入最終分析。結果顯示，接種第2劑疫苗後的第28天至8個月內，再接種第3劑疫苗，不但具良好免疫原性及安全性，中和抗體水平亦顯著提高。另安全性分析顯示，接種第3劑後28天內報告的不良反應，略低於前兩劑，最常見為注射部位疼痛，未報告嚴重不良反應。

研究結果亦表明，雖然在接種兩劑疫苗6個月後，中和抗體水平下降，但仍有良好的免疫記憶，而接種第3劑疫苗，則能迅速誘導強烈的免疫反應。

論文作者在研究指，儘管接種第3劑疫苗可能必不可少，但從中短期來看，比起加強劑次接種，確保更多的人打兩劑疫苗更優先。另根據科興上周一（19日）公布的數據指，科興疫苗在未成年人群中具有穩定、良好的免疫反應，且接種效果優於18歲及以上人群。