華外交部指中美會談深入　冀美改弦易轍

美國副國務卿舍曼周一（26日）在天津，分別與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外長王毅會談，中方就防止中美關係失控列明底線，舍曼強調不尋求與華衝突。中國外交部發言人趙立堅周二（27日）指出，中美關係面臨何去何從的抉擇，中方態度很明確，美方需認真思考和作出正確選擇。

被問及中方如何評價舍曼此次天津之行，及會談是否實現了中方預期效果時，趙立堅表示，這是中美間又一次重要外交溝通，雖然舍曼只停留了24個小時，但與王毅及謝鋒深入會談共6小時，增進相互了解。中方會上向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，共16項，另一份是中方關切的重點個案清單，共10項。

趙立堅表示，中方認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下一步是走向衝突對抗還是得到改善發展，這是一個巨大的問號。中方亦表明了對美國新政府對華政策的態度，指拜登政府總體上延續了上屆政府的錯誤政策，不斷挑戰中國底線，加強遏制打壓，對此中方堅決反對並堅定應對。

趙立堅又指出，美方提出要為中美關係設立「護欄」，中方強調為兩國關係設立行為規範必須由雙方商定，遵循平等互利原則，以維護雙方利益為導向，對雙方都有約束力，而不能是美國單方面給中國設立行為邊界。中方重申，雙方應通過對話找到一條不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國和平共處乃至互利共贏之道，「解鈴還須繫鈴人」，希望美方改弦易轍，與中方相向而行。

另有記者問及，據報中國新任駐美大使秦剛周二啟程赴美。趙立堅未有證實消息，只稱「感謝你的關心」，中方將適時公布有關消息。