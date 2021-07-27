空運700公斤K仔原料案　警拘幕後金主

台灣的刑事局去年底在桃園機場破獲歷來最大宗空運毒品案，查獲從香港空運到台灣、用來製造氯胺酮（俗稱K仔）的700公斤原料，加工後市值高達15億元新台幣（約4億港元）。警方深入追查發現，毒品金主、供貨聯絡人利用夜間航空貨倉繁忙的時機，聯同倉儲業、報關行、運輸業及物流公司等的同謀，分工掩護毒品通關，周二（27日）宣布再逮獲梁姓金主等18人。

刑事局先逮捕21歲王姓司機、柏域斯浩航報關行戰姓老闆、彭姓副總等4人，被捕者再供出34歲幕後金主梁佑業、49歲毒品供貨聯絡人王韋憲、物流業劉姓清關主任、4名華儲公司理貨員等人。警方亦扣查519萬元新台幣（約143萬港元）贓款、15部手機等證物。全案共逮捕22名疑犯，依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查指，梁佑業曾從事報關行，利用熟悉空運貨櫃作業程序，聯同華儲員工、物流與報關行業者，並採人頭收貨方式，先從廣東省以空運家庭用品名義，走私製毒原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」（N-Boc-Norketamine）。王姓司機涉與報關行合作，再以進口衣服為名報關，從香港運毒到台灣。王男被捕後否認涉案，供稱只是運載貨品，梁佑業及王韋憲亦否認涉案。