內地補習社教師認教學只圖利　稱不續課家長是「渣男」

國務院日前以減低義務教育階段的學生學業負擔為由，要求學科類校外培訓機構（補習社）統一登記為非營利，打擊內地補習社。內媒周二（27日）踢爆，知名教育集團「新東方教育」在內部新教師培訓中，明言在該處擔任的教師目的就是賺錢，更形容不續課的家長是「渣男」。

內媒近日接獲「新東方教育」在職教師爆料，其更披露一段教師培訓會的錄音文件，當中由北京小學數學項目部主管張雲霄主講。張表示該處擔教的教師就是要爭取獎金，更坦言令家長為子女續班才是最終目的，還表示：「老子為付出這麼多，你要不續就是渣男。」又形容續班是對學生家長及教師而言是互利共贏之事。

張雲霄受訪時則否認上述言論，指就算有老師有這種想法，自己也絕不會把家長分類，又表示從未將續課視作最終目的；但在內媒記者提供相關錄音文件後，張雲霄就未有再作回覆。爆料者又透露，教師的獎金主要來自家長續課，為了續課成功，教師除教學外仍需與家長打好關係及推銷課程，更指每年4次的續課季，教師把大部分精力投放在催促學生繳費上，銷售氣氛濃厚。

此外在披露的錄音中，張雲霄亦教導以「卡片教案」的方式，參考影片平台抖音，將原本數十分鐘的教學影片，拆分成多段6至8分鐘的短片，藉此避過政策限制課堂時長的麻煩。張雲霄向內媒解釋，此舉僅針對備課內容，只為解答同類型問題而預先錄製的影片，而非直接將上課片段節錄。

涉事補習社回覆事件表示，公司在上市後獨立營運，對相關事宜不了解。但另一方面，近日有消息流傳指，該補習社推出為期45日的中學暑期集訓營，帶學生在豪華郵輪上，駛出公海接受高密度集訓及考試，有迴避規管之嫌，收費更高達每位21.9萬人民幣（約26萬港元）。「新東方教育」集團總裁在個人朋友圈上指消息失實。