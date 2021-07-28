美防長：不尋求與華衝突　致力發展穩定關係

美國國防部部長奧斯汀周二（27日）在新加坡出席由英國智庫國際戰略研究所主辦的活動時稱，中國大陸在印太地區的主張及行動威脅區內其他國家主權，但華府不尋求與華發生軍事衝突，強調會致力與陸方發展建設性及穩定關係。

在講話中，奧斯汀質疑大陸對南海大部分地區的主權主張沒有國際法依據，侵犯印太地區其他國家主權。他亦提及陸方不願意和平解決爭端，也不尊重法治，包括針對印度的侵略行動、利用軍事行動及其他形式脅迫台灣人，以及對新疆維吾爾族的種族滅絕及反人類罪行等。

奧斯汀亦提到，當美方利益受到威脅時，他們不會退縮。然而，他亦重申華府並不尋求與北京對抗，並說：「讓我說清楚……我致力與中國（大陸）建立建設性及穩定關係。」當被問到是否擔憂大陸對台灣發動攻擊時，奧斯汀稱「沒人願意看到關於台灣的現狀被單方面改變」，重申美國基於《台灣關係法》及「一中政策」，會協助台灣自我防衞承諾。

此外，奧斯汀形容華府與聯盟及友誼網絡是獨一無二戰略資產，亦令印太地區更安全及繁榮。他亦重申，美國並不要求印太國家在華盛頓及北京之間選邊站，而是團結起來，解決包括新冠肺炎疫情及氣候變化等地區和全球問題。

對於英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群即將到訪南韓等地，奧斯汀稱上述部署是歷史性，顯示美英兩國，以及英國與相關地區內外國家之間的夥伴關係。