公立高中借私立名義收近20倍學費　市教育局稱不屬其負責範圍

內媒周一（26日）報道，位於河北衡水的公立安平中學，被指借私立學校的名義高價招生，由標準收費的1,400元（人民幣，下同，約1,676港元）每年學費，飆升近20倍的3萬元（約3.6萬港元），疑以「校中校」形式違規招生。安平中學的招生老師形容，此做法是衡水中學的模式，即讓學生付更多錢享受更好的師資。當地教育局人員未有直接回應，僅稱事件不屬其負責範圍。

報道指，公立安平中學以私立安平育才中學的校名招生，並按照報考學生的分數分成4級，每級徵收不同的學費，中考得分430分至449分屬最高級別，每年學費6,000元（約7,181港元）；340分至369分則為最低級別，學費高達3萬元。該校的招生老師承認學費高昂，但指出分數不高的考生亦獲錄收，認為收費合理。衡水市教育局基教科工作人員則向內媒記者表示，局方管不着學校收生的問題。

安平中學招生老師透露，學費由報考者自費繳交，收據上的蓋章亦為安平中學實驗部育才中學的印章，育才中學的學生會全在安平中學上課；亦有報考的考生表示，自己在本月7日填寫志願，將在下月20日開學，校方聲稱學籍屬於育才中學。按教育局的收生數據顯示，安平中學與育才中學的本年度高中招生，分別為1,000人及1,771人。

報道提及，坐落於安平縣孫犁路及英才路交界的安平中學，屬全縣唯一省級示範高中，但校方近日在東側校門掛出「安平育才中學」的招牌，並在本月開始招生，而安平育才中學的註冊地址卻為安平縣北郭中學。有安平中學招生老師坦言，所謂「育才中學」並不存在，僅讓學生「拿點錢」享受好的師資。但按當地法例，普通高中不得超計劃、超範圍招生，亦不可收取超出標準的學費；但衡水市教育局未有回應安平中學的做法是否違規。