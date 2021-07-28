華疑再建核導彈基地　涉110個發射井

美國再有智庫透過衞星圖片，指中國疑似正建造上百個核導彈發射井。美國科學家聯盟周一（26日）表示，新的核導彈發射場位於新疆自治區東部，連同本月較早時發現、位於甘肅省的另一個發射場，中國將擁有230個新導彈發射井。

美國科學家聯盟引用衞星圖片指，該個位於新疆自治區哈密市的導彈發射場處於初步發展階段，今年3月開始動工，估計最終配備110個發射井；現時有14個發射井上方有圓頂狀覆蓋物，隱藏下方的工程，另有19個發射井準備建造。發射場面積約800平方公里，發射井之間的距離不足3公里，附近設有支援設施。

美國詹姆斯‧馬丁核不擴散研究中心早前也引用衞星圖片，指甘肅省玉門市正在建造核導彈發射場，估計有120個發射井，與哈密市發射場距離約380公里。美國科學家聯盟形容，兩地的發射井建設，是中國核武庫歷來最重大的擴張。

對於中國增建核導彈發射井，美國科學家聯盟認為有多個原因，包括確保面對先發制人核攻擊後，解放軍仍然有足夠洲際彈道導彈還擊；其次是玉門市及哈密市的發射場處於更內陸地區，在美國常規導彈攻擊範圍外。此外，增加發射井數量後，可以隨時調動洲際彈道導彈，讓美國猜測導彈到底在哪些發射井。