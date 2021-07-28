國內棲息東北虎種群現增長　未來增幅仍受局限

黑龍江的東北林業大學周二（27日）向內媒透露，校方與國家林業和草原局人員聯同多個國際機構及學者，花費逾6年研究中國野生東北虎的種群動態及物種保護的潛力，發現東北地區已有55隻野生東北虎居住，數字顯著上升，當區估計未來足夠支持300隻東北虎生存。

東北林業大學的姜廣順教授及國家林草局的貓科研究中心科學團隊，與國際野生生物保護學會、世界自然基金會（WWF）及美國加州大學等研究人員，在中國所有東北虎的棲息地，設置約2,400部自動相機，監測東北虎動向；並以收集東北虎糞便及足迹等訊息作分析。當中團隊成功以相機辨識出55隻東北虎，當中20為未成年，成年東北虎數量由2013年的7隻大幅增加。

研究亦指出，東北虎在黑龍江的張廣才嶺、完達山、小興安嶺及吉林的老爺嶺，合共近4.8萬平方公里的地區內穩定分布。但所有地區內東北虎偏好的大型有蹄類物種數量有限，相信可支撐東北虎未來的種群數量會有所影響，同時上述4區可支持的成年雌虎數量，均不足可維持虎種群持續生存的83隻，東北虎未來的種群增長仍然受限。

團隊建議，要建立生態走廊連接各個地區，以及俄羅斯境內的東北虎棲息地，形成完整的東北虎集合種群讓物種數量可全面恢復；同時國家亦可推進國土空間規劃，以人為技術管理東北虎的生態。