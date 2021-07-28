內地嬰打吊針誤輸過期液　母斥醫院推卸責任

山東省菏澤市一名年僅11個月大的嬰兒，日前在醫院靜脈注射（打吊針，內地稱輸液）時，竟被注入已過期8個月的藥物。內媒周二（27日）向醫院了解，對方稱當時輸入僅20毫升過期液便及時制止，又表示已將2名涉事護士停職，但家屬不滿院方推卸責任。

李女士（化名）於上周四（22日）在網上發片稱，孩子在菏澤醫專附屬醫院輸液時，發現該藥已過期。片中所見，該藥名為「小兒電解質補給注射液」，藥品規格100毫升，生產日期為2018年12月14日，有效期至2020年12月13日。相隔2日，李女士再發片稱，孩子持續發燒，體溫高約38.4°C。

醫院接受查詢時承認，電解質補給液確實存在過期的情況，但指嬰兒接受輸液10分鐘後，值班護士已立即停止輸液，並第一時間通知醫生替嬰兒檢查身體情況。主診醫生表示，經多日治療和觀察，目前嬰兒情況穩定，未發現明顯異常反應。

李女士表示，事發後醫院院長曾送來禮物，但沒提及賠償問題，質疑對方推卸責任。院方對此卻否認，稱已第一時間道歉，並積極協商賠償事宜，惟雙方至今未達成一致，醫院正引導家屬通過法律途徑謀求相關的權益。醫院又表示，已成立專門小組就事件進行調查並處置，強調會吸取教訓，避免同類事故再發生。菏澤市市場監管局已就事件立案，並按程序加緊調查處理。另菏澤開發區衞健部門亦責成院方積極配合有關部門調查。