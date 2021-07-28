德媒記者採訪遭包圍　駐華記者協會促政府保障安全

河南鄭州暴雨成災，惹來全球媒體關注。惟日前有德媒記者在當地街頭採訪期間，遭民眾包圍及騷擾。駐華外國記者協會（FCCC）周二（27日）發聲明，對外國記者的遭遇表達嚴重關切，同時呼籲中國政府兌現允許外國記者在內地不受限制地採訪的承諾，承擔保護記者安全的責任。

聲明表示，網上有人針對外國記者聘用的中國助理，指他們犯了間諜或叛國罪，還給他們傳送威脅信件。對此，該協會感到震驚。聲明又指，外國記者在內地面臨愈來愈大的敵意，而這種敵意往往受到內地官員和官方機構鼓勵的民族主義傾向支持。另內地對外國記者的新聞審查，也讓記者的工作環境持續惡化，並妨礙對內地作出全面報道的目標。

《德國之聲》記者比靈格（Mathias Bölinger）早前在鄭州街頭採訪期間，被誤認為美國有線電視新聞網絡（CNN）或英國廣播公司（BBC）的記者。有市民批評CNN及BBC的記者報道災情時刻意造假。事後官媒發表評論，指民眾對西方媒體報道產生憤怒情緒完全事出有因，因西方媒體長期扮演抹黑中國的角色，但不建議民眾圍堵西方記者。