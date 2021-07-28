台媒爆國防部前副部長捲共諜案　張哲平強調無不法

台灣周三（28日）有報道指國防部前副部長、現國防大學張哲平曾與共諜接觸，正遭調查，形容事件為台灣史上最大共諜案。張上午回應，自己絶無不法言行，又稱相關單位若有需要他親自說明，將全力配合。台國防部則否認發生洩密事情。

台媒報道稱，中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起派員赴台發展組織，曾多次與時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平聚餐，又招待張妻到香港旅遊。張哲平也毫不避諱地與共諜組織香港負責人單獨見面，並收受禮物。報道續指，近期台軍人事異動，張原本接任參謀總長的呼聲最高，但因有忠誠疑慮，遭國安高層叫停，並將他改調國防大學校長「留校察看」，檢調則立案偵辦多年，近期可望偵結。

張周三上午回應，對媒體捕風捉影，穿鑿附會的報道內容，已經對軍隊、家人及個人造成極大傷害，他感到非常遺憾。他指自己從軍數十載，平常養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言，也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。他又澄清，有關其妻陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。

台國防部表示，有關中共情報單位透過引介，意圖接觸台軍高階將領，國防部對此均設有保密管控，強調沒有發生洩密的事情。該部門已積極強化官兵及軍眷反情報教育，並鼓勵檢舉反映，能有效遏止敵諜對台滲透。