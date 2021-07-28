內地昨增86宗確診　專家指南京疫情規模難預測

內地周三（28日）公布前一日新增86宗新冠肺炎確診病例，其中本地病例55宗，江蘇佔48宗。南京祿口機場自上周二（20日）有工作人員染疫後，疫情傳播鏈至今已增至126人。有不具名的公共衞生專家向內媒稱，由於疫情已擴散至其他城市，即使現在機場已封閉，傳染源難以阻斷。

過去一日新增本地病例除江蘇外，四川有3宗，遼寧和雲南各2宗。另新增31宗境外輸入確診病例，分別為雲南16宗，福建和廣東各3宗，四川2宗，北京、天津、上海、山東、湖北、陝西和甘肅各1宗。同日新增18宗無症狀感染個案，江蘇1宗本地病例，其餘為境外輸入。至今內地累計92,762人確診，當中4,636人病亡。

據內媒統計，目前南京傳播鏈感染者當中，至少50人是祿口機場的工作人員，分別從事清潔、機場司機、地勤、輔警、水電工等。有媒體報道，機場播疫漏洞之一，是清潔工作屬外判致管理溝通出現問題，加上同一公司既負責國內航班也負責國外航班，導致交叉感染；保潔人員與家屬混住。

周一（26日）下午，南京市委開會，宣布對祿口機場及相關工作人員進行全面封閉管理，疏散駐場單位工作人員、集中隔離。在周二的新聞發布會上，南京市疾控中心副主任丁潔透露，從完成基因排序的病例結果顯示，引發這次疫情是最先在印度出現的Delta變種病毒。公衞專家稱，這次疫情直接由機場乘客擴散出去，在不能排查完受到病毒污染的飛機、乘客之前，難以預測疫情規模。