台軍向美採購6套MS110偵照莢艙　總金額逾96.3億新台幣

台灣的國防部周三（28日）發公告稱，台軍已與美方正式簽約採購6套MS110偵照莢艙，總金額超過96.3億元（新台幣，下同，約27.2億港元）。採購案已於本月開始陸續執行採購程序，計劃於2029年3月完成接裝，時間長達8年，該裝備將安裝在RF16偵察機，空軍將部署在花蓮新城，日夜在東岸高空偵照大陸東南沿岸地表目標。

公告顯示，國防部駐美軍事代表團是在本月7日與美國在台協會（AIT），完成「新式偵照莢艙」採購案簽約，大幅提升台軍對解放軍沿海軍事動態的即時監控及掌握能力。RF16偵察機安裝新系統後，將可在更遠的距離外執行廣域偵照任務，有助增加戰術彈性與存活率。

公開資料顯示，MS110的有效偵照距離超過80海里、約150公里，與空軍現役的AN/VDS5 LOROP系統的有效偵照距離74公里，高出一倍以上；在4萬英尺高空執行偵照任務時，該系統鏡頭可涵蓋地平線範圍闊達200公里。海峽兩岸最近距離是新竹南寮漁港與福建平潭島之間的68海里，約125公里，新系統將可覆蓋對岸沿海軍事動態。

美國去年宣布售台6套供F16戰機使用的MS110偵照莢艙，空軍在今年第一季獲得發價書，今年度預算支用分別於7、12月份，7月份是為支付美方首期款，約於3%範圍內，編列4.6億元（約1.3億港元），還包括美方專案辦公室成立費用；12月編列預算5億元（約1.4億港元），主要是因應2022年裝備交運備料與前置作業所需費用，經費編列額度都是與美方洽談的結果。