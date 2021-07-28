華疑再建核導彈基地　美議員促核武現代化

美國近日再有智庫透過衞星圖片，指出中國正在新疆自治區東部建設110個新的核導彈發射井，擴張軍事建設。美國國防部周二（27日）對此表示憂慮，有共和黨眾議員指，中國明顯正部署核武器，為美國及其盟友構成威脅。

美國共和黨眾議員兼軍事委員會戰略小組委員會副主席特納（Mike Turner）形容，中國的核建設是史無前例，情況反映中方正以核武提升威脅；又指出中國拒絕談判軍備管控問題，令所有負責任的國家憂慮，應受譴責。共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）則指，美國有需要盡快現代化其核威懾力量。

美國戰略司令部周二在Twitter轉貼《紐約時報》的相關報道，並發文評論中國的軍事威脅，指「這是兩個月內第二次，公眾發現我們一直所說、世界面臨不斷增加的威脅，以及圍繞它的神秘面紗」。美國副國務卿舍曼準備於周三（28日）在瑞士日內瓦，與俄羅斯就軍備控制舉行會談。華府曾多次要求中國加入談判。

根據美國科學家聯盟的報告，中國正於新疆自治區哈密市動工建設導彈發射場，預計將配備過百個發射井，為月內第二次被外界發現處於建造階段的中國導彈發射場。連同本月初有美國智庫指出，甘肅玉門市亦在興建逾120個發射井，中國將擁有230個新導彈發射井。