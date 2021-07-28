攀枝花市戶籍家庭生育2至3胎　每月最高獲1000人民幣

內地出生率不足，人口老化嚴重，遂鼓勵推行三孩政策。四川攀枝花市周三（28日）召開新聞發布會，宣布在產子、育兒、學習等方面提供資助或便利。其中當地戶口的家庭，生育2至3胎每月每個孩子可獲500元（人民幣，下同，約608港元）的補貼金，直到孩子3歲。此措施是內地首個發放育兒補貼金的城市。

會上指，每個家庭每月最多可獲1,000元（約1,216港元）育兒補貼金，領取的條件包括，夫妻雙方需為本地戶籍和購買社會保險，第二和第三個孩子亦需本地戶口。相關家庭若在今年6月21日或以後產子，又符合上述條件，則可每月領取育兒補貼金。合資格家庭可在鄉鎮部門現場申報，或通過「一卡通」陽光審批系統在網上申報。

新聞發布會解釋新發布的《關於促進人力資源聚集的十六條政策措施》，在產子方面，對在鄉鎮衞生院及以上醫療保健機構分娩的攀枝花戶籍產婦，提供住院分娩免費服務，符合醫保報銷外的資金納入市級財政預算。在育兒方面，則鼓勵企業設置嬰幼兒照護服務機構。

另在學習方面，對所有來該市就業、發展、定居人員的子女在當地求學，給予和本地戶籍學生同等的政策，中小學生往返學校和家中，則提供客運服務，並有5折交通津貼優惠。