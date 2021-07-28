全市首宗偽造檢測報告案　被告判囚兩年

上海市首宗偽造印章製作假核酸檢測報告案，周三（28日）下午在靜安區人民法院審理及宣判。被告許某犯偽造公司、事業單位印章罪，遭判處有期徒刑兩年，並罰款1萬元（人民幣，下同，約1.2萬元），同時被責令退賠違法所得。

控方指，從事廣告行業的許某從去年4月起，在多個網絡平台發布廣告，聲稱可為他人提供虛假的入職體檢報告、病假證明及檢驗單。在接獲訂單後，許某利用虛假的電子印章偽造體檢報告及證明，並以每張40元（約48港元）至200元（約240況元）不等的價格賣予客戶。為提高紙質版報告的「可信度」，他更專程找人製作某醫院的印章。

至同年11月，許某把業務擴展至偽造核酸檢測報告之上，通過在網上搜索的核酸檢測報告照片，故技重施製作了6張虛假檢測報告，並以上述價格出售。

庭審中，許某及其代表律師對公訴機關指控的犯罪事實、證據及罪名均無異議。法院認為，許某偽造39枚公司、事業單位印章，其行為已構成偽造公司、事業單位印章罪，且製作虛假核酸檢測報告，嚴重妨害防疫工作，應從重處罰，但鑑於他被捕後如實供述罪行，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。