實名舉報法官徇私枉法　民營企業家尋釁滋事囚1年

江蘇南通市民營企業家張衞國，在施工合約糾紛案敗訴後，認為審判此案法官俞X琴枉法裁判，遂於去年7月在網上實名舉報對方，結果一個多月後因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。張的家屬周二（27日）表示，案件已在南通市海門區人民法院一審判決，張衞國尋釁滋事罪成，被判囚1年；張不服判決，決定依法上訴。

張男發文實名舉報俞姓法官在民事審判活動中，故意違背事實和法律，枉法裁判，情節嚴重，直指其行為已構成民事枉法裁判罪。詎料，通州區法院向通州區公安局發函，稱有多名法官在網上論壇遭人發文侮辱、誹謗、謾罵，要求警方立案查處。

此案在今年4月在海門區人民法院開庭審理，公訴人指張男捏造事實、發布虛假內容的貼文，令涉事法官受惡劣影響，造成網絡公共秩序嚴重混亂，應當追究其刑責。辯方認為，案件屬網民正常行使舉報、檢舉、控告權利，涉事法官辦案時不夠重視、未移送違法線索等問題，張男發布的內容客觀真實，應與尋釁滋事違法犯罪有別。

判決書顯示，張男隨意發洩情緒，編造虛假資訊，抹黑、攻擊人民法院和相關法官，在網上散布並指使、鼓動人員擴大散布面，起哄鬧事，誘導社會公眾誤解、質疑人民法院和審判工作，極大損害司法公信力和正常司法活動，明顯超越了正常維權的邊界，造成公共秩序嚴重混亂。