小女孩凌晨酒吧門口賣花　疑為拐賣兒童惹關注

陝西省西安市近日有網民透露，一群年約8至9歲的小孩每日凌晨3時至5時，都會把電子支付二維碼的圖片掛到頸上，然後到碑林區的酒吧門外賣花。事件引起輿論關注。

內媒周三（28日）引述爆料網民稱，他上周五（23日）至周日（25日）每晚都與其中一名最矮小、瘦弱的女孩交談，該女孩每次都表示自己很餓，故網民多次購買食物贈予女孩。由於女孩子身邊還有一位成年女子，他懷疑女孩是被拐賣，於是與成年女子交談，對方卻稱眾人是來自安徽，趁放暑假來賺點錢。

惟該網民批評，「孩子不是賺錢的工具」，認為女孩如被拐賣，一定要想辦法把她救出；如不是被拐賣，社會應資助她教育、生活的費用，「而不應該讓她凌晨出現在酒吧、燒烤店、大街上賣花」。

西安警方接報後展開調查，證實女孩與成年女子為母女關係。目前，警方已勸說女孩的母親保障孩子權益，並將持續關注事件去向。

文章在網絡發布後，引來很多網民關注，紛紛表示同情：「她本該像一般人一樣擁有一個快樂的童年，現在只能提前接受人世的心酸。希望相關部門能看到。還給她一個純淨的生存環境，不要讓小天使成為惡魔的傀儡。」