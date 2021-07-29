文物古蹟受災嚴重　國家文物局動用應急資金

河南省多地近日遭罕見持續暴雨侵襲，除了造成嚴重人命傷亡外，文物和歷史遺迹的災後情況亦備受關注。河南省文物局局長田凱上周五（23日）在微信發文，指自己因無法妥善保護文物而淚流滿面，隨即成為網民熱話，更引起大眾關心受災地區的文物保護情況。

河南作為文物大省，現存不可移動的文物數量位居全國第二，擁有世界文化遺產5處，全國重點文物保護單位420處，省級文物保護單位1,170處。內媒周三（28日）報道，暴雨來襲後，河南博物院、鄭州博物館等相繼發出緊急閉館通知。以鄭州博物館新館為例，工作人員在緊急撤離前，組織人手將館內1樓和2樓的400多件文物，包括大量館藏一級文物，緊急轉移至4樓的庫房，以求保障文物不被損毀。

然而，不可移動的遺址及古建築，則因受雨水沖刷、積水影響，造成牆體等結構出現裂縫、覆土脫落等各種損壞。鄭州市文物局副局長胡鵬表示，鄭州市內古遺址、古建築眾多，暴雨給這類文物的安全造成不少隱患。

胡鵬又指，近日由中國文物保護基金會、北京西花海棠公益基金會籌集價值100多萬人民幣（約120萬港元）的救援物資已抵達鄭州，將全部發放到各區縣（市）受災嚴重的文物單位。另國家文物局日前決定動用文物突發事件應急處理項目資金，支持河南受災文物應急、勘察勘探等工作，期望能確保受災地區的文物得到保護。