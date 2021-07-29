非法採沙集團被搗破　暗號溝通專人放哨　增破案難度

長江不時有不法分子非法採沙，破壞江流生態。位於湖北黃石市的長江航運公安局黃石分局，周三（28日）披露一宗盜採逾10萬噸江沙案件的詳情，指疑犯的犯案手法有組織，包括派人到派出所附近「放哨」，又以暗號溝通等，增加破案難度。警方最終仍搗破該非法採沙集團，拘捕10人，並扣查採沙船及運沙船各一艘，起獲約1,500噸江沙。

內地官媒引述警方指，黃石分局黃岡派出所的警員，去年4月在轄區內的蘄州灣水域巡邏時，發現一艘可疑船隻。船員向警員聲稱船隻「報廢待拆」，但警員展開監視後，發現船隻配備的快艇不時轉變位置，懷疑船隻會在晚間活動，更留意到每逢深夜1至2時，派出所外及江堤邊總有人遊蕩，可能正在放哨，警員遂提前埋伏在停船位置，終在數日後發現船隻出動。

警員經多次跟蹤及偵查後，鎖定船隻3個經常採沙的位置，並發現2艘小型運輸船。及後，警方亦逐步摸清該採沙集團的人手，以及運作模式。

直到今年2月初，當局派出30名警員分成5路，分別乘坐兩艘船及6輛車輛上，準備收網。水上與陸上的執法人員當場拘捕10人，包括5名放哨者。據報，採沙船由小型運輸船改裝而成，船上暗藏共6根直徑64厘米的抽沙泵，在作業時才安裝，20分鐘就可抽取1,500噸砂石，可賣10萬元人民幣（約12萬港元）。

警方經查後，相信該集團以蔡某為首，召集超過10名安徽及湖北籍人士，在蘄州鎮以沙石攪拌站為名，自去年起，每周於當地盜採江沙1至2次，再販售予途經的大型船隻或到附近碼頭轉售，估計涉案江沙逾10萬噸。蔡某被捕後承認犯案，又指認為江沙市場有利可圖，可以機械化流動作業隱蔽地行動。

警方續指，蔡某重金聘用當地的航運公司前總經理王某，利用其人脈聘來多名採沙人員，以及疏通船廠及管理部門的關係，協助船隻避過執法人員檢查；同時，成員間亦以對講機聯絡，更以暗號溝通，例如以「取錢」形容「採沙」、「武器」則為「船舶」等。