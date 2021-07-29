流浪貓闖社區咬爛垃圾袋　遭男子虐殺電線塞嘴

內地不時發生虐待動物事件，近日在山東省臨沂市北城新區有男住戶疑不滿流浪貓咬爛垃圾袋，竟將其虐打，又用門猛夾，致其內臟爆裂，脊椎折斷。有愛護動物人士接報到場後，發現貓隻已死亡，嘴裏更被塞了電線。不少居民得悉後甚表憤怒，更在區內聚集要求男子道歉。最後涉事男子透過物業管理承認做法不當，但否認虐貓。

從周一（26日）網傳的畫面所見，當日上午一大一小流浪貓先後進入小區一幢大廈內，其後身穿白衣的男子來到流浪貓出現的位置並有所動作，有居民和小區物管人員之後到場與該男子爭論，期間互有推撞，這時大的流浪貓用前爪拖着身體爬出大廈門外。目擊者王先生稱，當日打算出門上班時聽到貓叫聲，發現男子正在電錶房用門夾住流浪貓，並用膝蓋和身體撞門。白衣男子當時指該貓咬垃圾袋，所以要「弄死牠」。

有愛護動物人士之後趕到小區，發現流浪貓已無生命迹象。不少居民得悉後表示憤慨，又指該流浪貓剛誕下小貓，住在附近的人不時給其餵食，另在附近上班的李女士亦準備收養該貓。她怒斥虐貓男子手段兇殘，並要求對方道歉。當日下午，有動物保護協會成員和市民前往涉事男子的住處，但無人應門，到晚上記者得悉他人在派出所。

據派出所工作人員稱，經了解事件，已對該男子進行批評教育，對方也寫下悔過書。男子稱當時想用門夾住該貓，然後叫人用繩將牠縛起來。他承認當時有些情緒化，但否認虐貓，強調只是驅趕流浪貓時做出不當行為。涉事男子的妻子告訴記者，事發後得知有人向其家門擲雞蛋，甚至放置花圈。