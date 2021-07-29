美參議院外委會通過草案　要求國務卿助台灣參與世衞大會

美國參議院外交委員會當地周三（28日）通過草案，要求該國國務卿協助台灣重獲世衞觀察員身份。外委會主席、共和黨的梅嫩德斯（Bob Menendez）表示，中國大陸阻擋台灣參與世衞的做法狹隘，恐危及國際社會。

該草案於今年3月由梅嫩德斯與另一共和黨參議員殷荷菲（Jim Inhofe）提出，內容要求美國國務卿制訂策略，協助台灣重獲世界衞生大會觀察員身份。梅嫩德斯周三表示，這法案清楚表達，美國必須拿出更多行動支持台灣的國際參與度，尤其在世界衞生組織（WHO）。根據草案，美國國務卿在台灣未取得觀察員身份的每屆世衞大會後，需說明美國在協助台灣計劃上，作出哪些改變與改進。

草案又指，台灣是全球衞生模範貢獻者，自1996年來注入超過60億美元（約468億港元）經費。去年在成功抑制新冠肺炎於境內傳播後，也捐出數百萬計個人防護裝備和檢測試劑給有需要的國家。台灣自1997年開始爭取加入世衞，於2009年起在美國與世衞組織理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身份參與WHO。但其由於大陸反對，台灣自2017年以來連續多年未獲邀。

草案強調，病毒無分國界，將台灣不必要地排除在全球衞生合作之外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。參議院外委會最後以口頭表決方式，無異議通過法案，稍後將送交參議院全院審理。另眾議院外委會於今年3月25日也通過內容幾乎完全相同的眾院版草案。當其中一個版本的草案獲得參眾兩院通過後，便能送交國會全體表決，再由美國總統簽署生效。