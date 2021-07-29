美防長訪越南　尋求加強軍事安全合作抗華

美國國防部部長奧斯汀結束新加坡行程後，周三（28日）抵達河內，對越南展開為期兩天的訪問，周四（29日）與越南防長潘文江舉行會談。面對中國在南海活動日益惹憂，雙方將討論如何加強在軍事和安全領域合作，以及應對新冠疫情的衝擊，並探討協助越南尋找和歸還越戰美軍遺骸的問題。

奧斯汀抵達河內後，率先參觀越戰時北越用來關押戰俘的火爐監獄，指這是對戰爭代價的可見警示，又指美國今時今日與越南強大的雙邊夥伴關係，是建基於共同犧牲上。越南國防部外交關係處主任武戰勝表示，潘文江當日會與奧斯汀討論新冠疫情，以及加強海事法執行能力的措施。雙方亦可能討論美國向越南提供海警船，以及美國航空母艦再次訪問越南，展現兩國密切的戰略關係。

雙方預定簽署一項有關越戰遺留事項的諒解備忘錄，讓美國哈佛及德州理工大學建立數據庫，協助越南搜尋、鑑別和挖掘越戰美軍遺骸。奧斯汀期間亦將分別與越南國家主席阮春福和總理范明政會晤。他在完成越南訪問後，周五（30日）將轉往菲律賓訪問。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家波林（Greg Poling）表示，越南希望確定美國會維持軍事參與，繼續在南海的軍事存在。對於中國在南海的領土主張，越南是最大反對者之一，獲美國提供海岸防衞巡邏艦等軍事支援。雖然雙方軍事關係日漸加深，但美國拜登政府已表明，除非越南政府改善人權狀況，否則兩國合作有限。