內地昨增49宗確診　淮安現感染一區封閉管理

內地周四（29日）公布前一日新增49宗新冠肺炎確診病例，其中24宗本地病例，江蘇佔20宗。該省淮安市4人前往湖南張家界旅遊後驗出核酸呈感染，淮安新冠疫情防控指揮辦公室上午宣布，該市洪澤區實施封閉管理，同時關閉所有離開該區的通道。

過去一日除江蘇外，四川和北京各增3宗和1宗本地確診病例；同日新增25宗境外輸入病例，分別為雲南16宗，福建和廣東各3宗，吉林、河南和四川各1宗。另新增14宗無症狀感染病例，湖南和四川各1宗本地個案，其餘為境外輸入。至今內地累計92,811人確診，當中4,636人病亡。

江蘇新增確診病例中，18宗由南京報告，揚州報告2宗。自本月20日至今，南京累計報告本地確診171宗，本地無症狀感染2宗。周三（28日）下午，該省淮安市洪澤區、盱眙縣共4人到張家界旅遊後返回經核酸檢測結果受感染。該市周四宣布，原則上禁止舉辦大型群聚活動；餐飲場所堂食限5成入座；卡拉OK、戲院、健身室、室內泳池、酒吧、洗浴中心等密閉場所同樣限5名成人進入。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四凌晨在微博發文稱，南京疫情跨省傳播，成為輸入性疫情，引發國內傳播的新模式。他指出，目前當地出現的病例，主要來自祿口機場地區，其他地區未出現太多沒有源頭的感染個案，假如未來1至2周各省市沒有更多二代與三代病例發生，顯示本輪疫情的規模仍局限在南京。