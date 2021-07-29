台美日議員論壇　安倍指香港情況難保不在台發生

台美日國會議員戰略論壇周四（29日）舉行首屆視像會議，強調台海和平穩定的重要性，希望兩岸問題和平解決。日方安排前首相安倍晉三擔任神秘嘉賓，他致詞時強調台灣非常重要，支持台灣參加世界衞生大會、《跨太平洋夥伴全面及進步協定》等，又稱難保香港情況不會發生在台灣。

會議由日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」主辦，於香港時間周四早上7時至9時舉行，日本、美國和台灣均有議員參加，其中台立法院長游錫堃以立法院台日交流聯誼會會長名義出席。日華議員懇談會會長兼自民黨眾議員古屋圭司首先致詞，代讀該會幹事長兼防相岸信夫的致詞稿。

岸信夫在稿中指出，區域安全保障環境日益嚴峻，日本愈來愈關切台灣問題，重提日本防衞白皮書所指，台灣局勢安定對日本以至國際社會的穩定也很重要。他期望台美日戰略論壇的角色能成為國際社會新定位，各方積極參與並積累效果。

作為日華議員懇談會顧問的安倍為論壇開幕致賀詞，再次倡議自由開放的印度太平洋，又提到中國大陸試圖單方面改變南海和東海的現狀，令人憂慮。他表示，香港發生的事難保不會在台灣發生，強調日方非常重視台灣，希望台灣能參與國際組織。共和黨參議員、前美國駐日大使哈格蒂（William Hagerty）則批評，中共意圖從根本改變國際秩序，旨在為北京威權服務。