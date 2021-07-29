雲豹裝甲車夜巡台總統府　士兵攜反裝甲火箭演習

駐守台北市的憲兵202指揮部周三（28日）凌晨出動雲豹裝甲車，由快速反應連士兵攜帶紅隼反裝甲火箭，在以總統府為核心的博愛特區進行街頭演習，目的是結合都市環境特性，使官兵熟悉戰場情況，強化作戰能力。

據台國防部媒體報道，這次演習主要課目包括雲豹裝甲車戰術機動及火協中心開設等，透過綜合演練，使官兵熟習各類狀況應處，並強化領導指揮、幕僚指導和參與的能力。演習模擬敵軍試圖奪取台方重要目標及阻絕交通要道，各軍單位在接獲狀況發布後，立即實施戰備集合及裝載，由各級主官完成賦予任務、確認機動路線及重點提示，結合快反連的前導與偵蒐，隨即出發前往相關位置。

台媒引述軍方官員稱，若中國大陸特工對台北博愛特區發動突襲，很可能會以具有輕型裝甲防護能力的車輛做為工具，而紅隼火箭具有輕便、機動特性，可作反裝甲及攻堅兩類攻擊方式，有效射程達400米以上，可提供地面輕裝與支援部隊基本的反裝甲及攻堅戰力，在街道戰、陣地戰等情況下，能提供適當的射擊火力。

據了解，憲兵指揮部在2018年成立快速反應連，以反斬首為主要任務。快返連共有3個排，每排有3個班，每個防空班擁有3具可攜行式刺針導彈；反裝甲班則配備3具紅隼反裝甲火箭；另外一個機動班則是以電單車為主，負責總統座駕的安全。