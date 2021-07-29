張家界劇場逾2000觀眾列高風險人群　多地關聯患者至少17人

有大批遊客到張家界劇場觀看演出。

遼寧大連市近日有多名新冠肺炎患者曾到湖南張家界魅力湘西劇場觀看表演，現場有逾2,000名觀眾，均被列為高風險人群。該劇場周三（28日）宣布，暫停演出一周，場內全面消毒。相關密切接觸者曾到廣東河源市、北京等地，更出現至少17名患者，防疫部門向各地政府發函要求追查行蹤。

遼寧大連市有4名無症狀感染者，曾於上周四（22日）到張家界的魅力湘西劇場看表演。該劇場隨後回應稱，觀眾座位之間無間隔遮擋或隔一個座位，亦無法保證所有遊客均戴口罩。該劇場隨後為員工、密切接觸者做核酸檢測和隔離，暫無發現確診患者；並從周三開始至下月3日暫停演出。

與張家界有關的確診者和密切接觸者已蔓延至遼寧、四川、江蘇、北京、長沙等地，其中一名密切接觸者從張家界搭中國南方航空CZ3382航班返回廣州，兩次做核酸檢測後均顯示無感染，目前被集中隔離。

另江蘇南京市周三新增18宗本土病例，其中一人為幼稚園保育員，曾到寵物店、朋友家打麻雀、藥房買藥、醫院治療等，檢測發現確診後送院觀察，隨後證實染疫。