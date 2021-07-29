中疾控證實冷凍包裝可傳播新冠病毒　促國際訂運輸防疫守則

中國疾控中心、山東省青島疾控中心等團隊發表最新研究，證實新冠病毒可由冷凍產品外包裝傳播至人類。論文通訊作者、中科院院士兼中疾控主任高福呼籲，國際社會應加強管理冷鏈運輸，建立運輸防疫守則和應對機制，把港口工作人員列入高危人群安排緊急接種等。

目前，國際對於冷鏈產品的外包裝可否攜帶活病毒尚未達成共識，世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）更對此持反對意見。但中疾控經調查去年10月在山東省青島市爆發的疫情後，確認病毒源頭來自兩名在冷鏈場所搬運的碼頭工人，兩人工作時曾因吸煙而脫下口罩，接觸一款冷凍鱈魚產品。

論文指，研究人員首次成功從該冷凍鱈魚產品上分離出存活的新冠病毒，表明新冠病毒可以在潮濕、低溫和高鹽環境中生存，並發現當被污染的包裝具有較高的病毒量時，病毒可以在低溫下存活數周至最長9個月，令病毒在冷庫長期存放後可能感染員工。

研究團隊認為，此論文證實新冠病毒可以經由國際海洋漁業貿易遠距離傳播，對已經阻斷新冠病毒本地傳播的國家和地區而言，構成較大的公共衞生挑戰。研究建議，全球應加強管理，防止魚類和肉類生產過程中出現新冠病毒污染；且有必要安排高危人群定期進行核酸篩查。