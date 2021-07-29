全省暴雨成災99人遇難　網紅偷救生艇直播阻官方救援

河南因連日暴雨，多個城市出現災情，省政府周四（29日）在防汛救災新聞發布會通報，截至當日中午12時，全省已有99人因災遇難。在多地等待救援之際，衞輝市卻有網紅為了增加直播點擊及瀏覽量，竟偷走救援隊伍的救生艇拍片謊稱前往災區救人，導致救援工作延誤最少4小時，救生艇更被撞至多處損壞。事件引起社會關注，警方表示周四（29日）表示會介入調查。

黃石藍天救援隊隊長董琳向內媒記者透露，他和救援隊伍在周二（27日）中午趕吃飯盒期間，數名網紅在未經同意下開走了兩艘救生艇。他們立即在網上發布消息，向其他隊伍成員求助，幫忙留意及尋找涉事救生艇，但事件已大大影響當局到災區馳援。

董琳憶述，成功找到偷走救生艇的5名網紅後，發現其中4人身穿救生衣，另外一人則躺在艇上，聲稱是受困的民眾，但當他們見到救援隊員成群結隊抵達，便立即離開現場。董琳表示，該批網紅已不是第一天出現在救援現場附近，他們亦曾被警方截查，但當時只眼見他們拿着手機，疑似回顧拍攝的短片，以及檢視影片的點擊率。

此外，兩艘救生艇的艇身、螺旋槳均有損毀，其中新購入的救生艇的引擎和主軸嚴重受損，「全部都撞歪撞裂了」。董琳向記者表示，涉事網紅完全是「野蠻操作」，「要是接照我們自己隊內標準的話，是要受嚴重處分的」，隊員對他們的所作所為均感到非常氣憤。