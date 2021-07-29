衞健委：全國貫徹落實三孩生育政策　強調因地制宜

中共中央、國務院日前決定實施三孩生育政策。國家衞健委周四（29日）正式發布相關貫徹落實通知，並在國務院的意見之上額外強調「壓實屬地責任」，要求各地深入評估省（區、市）內人口發展形勢和政策實施風險，做好三孩生育政策下，對獎勵扶助和制約處罰措施的銜接。各省衞健部門應每年報告落實進度。

通知指出，各地應科學制定實施方案，並及時提請省級人大或其常委會修訂該省人口與計劃生育條例，重點針對生育調節、獎勵與社會保障、具普遍惠及性的託育服務、計劃生育服務和法律責任等相關內容。分類指導人口發展與經濟、社會、資源、環境矛盾較為突出的地區，因地制宜宣傳三孩生育政策。

在取消社會撫養費上，各地應遵循法制統一原則，注重與上位法的協調，維護人民群眾合法權益，維護工作大局穩定。對於母嬰健康管理，衞健委要求各地展開妊娠風險篩查，對孕婦風險分級，嚴格按高危專案管理，同時做好出生缺陷患兒基本醫療和康復救助工作，並確保省、市、縣均有1個標準化的婦幼保健機構。

此外，各地應在未來5年實施託育服務能力建設項目和具普遍惠及性的託育服務專項行動，包括支持隔代照料、家庭互助等照護模式，完善託育行業國家職業技能標準和評價規範，開展全國嬰幼兒照護服務示範城市創建活動，培育託育服務民族品牌，支持社會力量發展社區託育服務設施和綜合託育服務機構等。