中俄下月聯合軍演　展示打擊恐怖主義勢力

中國國防部周四（29日）宣布，根據與俄羅斯達成的共識，兩國軍方將於下月上中旬在寧夏陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，一同舉行「西部·聯合」演習，目的是深化兩軍合作能力，同時進一步向外界展示打擊恐怖主義勢力的決心。

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在例行記者會公布上述消息，演習課題為聯合維護地區安全穩定。中、俄雙方將在訓練基地成立聯合指揮部，中方參演部隊以西部戰區為主，俄軍則以東部軍區為主。雙方共派出逾1萬兵力，並投入多種戰機、火炮和裝甲裝備，共同檢驗和提高部隊聯合偵蒐預警、電子訊息攻擊等能力。

吳謙強調，今次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，同時進一步展示雙方共同維護地區和平與安全的決心和能力。

另外，澳洲、美國、加拿大、日本、南韓、新西蘭和英國，在本月中旬於澳洲東部等周邊海域進行「護身軍刀」聯合軍演期間，解放軍2艘偵察船接近澳東海岸。吳謙回應表示，中方艦船赴公海海域航行，符合相關國際法和國際實踐，完全正當合法，希望澳方不要神經過敏，尊重中方依據國際法在相關海域享有的權利。