茅台集團前副總經理　涉違紀違法受查

貴州省紀委監委周三（28日）公布，貴州高速公路集團有限公司專職外部董事劉大能，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委及監委紀律審查和監察調查。資料顯示，劉大能此前曾在中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司副總經理職務，直至今年3月才被調整職務。

據內媒報道，原本在七冶建設集團有限公司任職副總經理的劉大能，在2019年6月入職貴州茅台集團，擔任集團黨委委員、副總經理。直至今年3月，貴州省政府下發《關於杜紹倫等同志職務調整的通知》，其中提到建議劉大能不再擔任茅台集團副總經理職務，其職務調整按照《中華人民共和國公司法》和有關規定程序辦理。內媒記者事後就此事詢問茅台方面，後者表示此事屬實，其餘暫無回應。

除了劉大能受查外，貴州省紀委監委同日公布了七冶建設集團有限責任公司黨委委員、副總經理劉紅浪以及七冶建設集團有限責任公司前黨委委員、工會主席章連根亦同樣被查。資料顯示，七冶建設集團有限責任公司前身為中國有色金屬工業第七冶金建設公司，2000年7月從中央劃歸貴州省管理，2008年實施企業改制重組，現為貴州省國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業。