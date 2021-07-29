網約車載客亂象頻現　官方修改監管條例惹關注

內地網約車近年發展迅速，惟司機服務質量等投訴也隨之上升。交通運輸部近日發布《關於修改〈道路運輸車輛動態監督管理辦法〉和〈網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法〉的決定（徵求意見稿）》，但其中下調了對車輛、司機未取得網約車相關許可有關違規行為的處罰額度，引來輿論關注。

官媒周四（29日）引述交通運輸部新聞發言人孫文劍報道，修訂後的網約車條例中，下調了對車輛、司機未取得網約車相關許可有關違規行為的處罰額度，從現行的1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）至3萬元（約3.6萬港元）罰款，調整至3,000元（約3,600港元）至1萬元。

同時，條例又刪除了對未攜帶相關證件、甩客（不讓等車的乘客上車、中途故意掉下乘客不管）或者故意繞道行駛等違規行為處罰的相關表述。孫解釋，這是為了將網約車司機之違規行為，統一按照《出租汽車駕駛員從業資格管理規定》來執行，對的士、網約車司機的行為監管細則更多，且在違規處罰金額中，從50元至200元（約61港元至240港元），直接提高到200元至2,000元（約2,400港元），變相是加重其違規後所需承受的責任，顯然對司機的約束力更強。

不過，《決定》公布的最新調整及孫文劍的解釋未獲網民認同，有人認為下調沒有網約車相關許可證等違規行為的處罰額度，反倒是縱容及鼓勵無牌經營的行為：「交通部部長換人吧，我來當。我上任第一件事兒就是禁止網約車平台給未取得證件的網約車派單（派配接客訂單）。」