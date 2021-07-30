佯曖昧誘男觀眾送虛擬禮物　25名95後女主播被捕

上海市公安局周四（29日）公布，當局成功破獲一宗特大網絡直播詐騙案，團夥內25名「95後」女主播先於交友軟件結識男子並佯裝發展成戀愛關係，再誘使受害人到直播平台為自己送虛擬禮物。目前，警方已拘捕合共173名嫌犯，估計涉案金額達1,300萬元（人民幣，下同，約1,560萬港元）。

受害人張先生交代，自己早前在交友軟件上認識了一位面容姣好的女孩，兩人4天內就在網上確立戀愛關係。一天，女孩稱自己在「集美」直播平台上找了一份主播工作，希望男事主能表示支持。張先生一咬牙，為對方送上數萬元「集美鑽」虛擬禮物，期待成為現實戀人。

但警方調查後發現，營運直播平台的近150名男子正是利用「女主播」的虛假身份，在各類異性交友軟件先接觸受害人並發展關係，再在直播平台上顯示該女主播正與其他主播競爭禮物數量，暗示受害人付款送禮。到約第7天後，「女主播」就會從受害人前突然消失，更換新一批潛在客人。

當局交代，上述直播平台女主播年齡較小，每人底薪約每月4,000多元（約4,813港元），並有禮物金額的1%至2%作為抽成。團夥以「薄利多銷」的模式行騙，令每個受害人被騙金額在88元（約105港元）的入會費，至最高十幾萬元不等；且受騙人數逾2,000人。目前，涉案直播平台已被關閉。